Экономика
Life.ruГосдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Футбол
Комментатор Орлов сравнил нападающего «Ростова» Шомуродова с Дзюбой
Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов по таланту из российских форвардов сравним только с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.
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Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
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Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault
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ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Общество
Названы самые востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
Экономика
Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки
Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
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Нейт Диас провалил допинг-тест и не выйдет на бой с Масвидалом
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
Футбол
КДК наказал «Оренбург» и «Крылья Советов» за потасовку в конце матча
Больше всего досталось главным тренерам: Владимир Федотов дисквалифицирован на один матч, а Миодраг Божович — на три и два условно.
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
Армия и оружие
ТАСС: экс-командующий Черноморским флотом возглавит Главный штаб ВМФ
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко займет пост начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны.
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
Авто
В России выросла средняя стоимость автомобилей до 3-х лет
Согласно отчету "Авито", в текущем году средняя стоимость автомобилей не старше 2016 года выпуска выросла на 9% - до 878 тыс. рублей.
Хоккей
Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз».
Политика
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Культура
Работы Тимофея Ради вошли в собрание Третьяковской галереи
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Армия и оружие
NI назвало российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием
Американское издание The National Interest рассказала про российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и назвало их грозным и смертоносным оружием.
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Политика
Хабиров возглавит отделение «Единой России» в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров возглавит республиканское отделение "Единой России".
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Авто
Новый кроссовер Honda X-NV добрался до дилеров
Компания Honda выводит на рынок новый компактный кроссовер Honda X-NV.
Футбол
Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов
В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.