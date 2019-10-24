Экономика

Мойка78Мойка78Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ

Государственная Дума России на пленарном заседании в четверг, 24 октября, в первом чтении приняла законопроект о повышении с января следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 тыс. 280 рублей. По оценке Министерства труда России, повышение коснется около 3,2 млн человек.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 2020 год

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