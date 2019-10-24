Экономика
Мойка78Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ
Государственная Дума России на пленарном заседании в четверг, 24 октября, в первом чтении приняла законопроект о повышении с января следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 тыс. 280 рублей. По оценке Министерства труда России, повышение коснется около 3,2 млн человек.
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Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии
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На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.
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Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.
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