Общество
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
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В последнее время проявления чванства, хамства, нетерпимости со стороны представителей власти вызывает особенно ожесточенную негативную реакцию нашего общества, и увы, в большинстве случаев с правой точки зрения наказать нерадивых представителей власти не представляется возможным.
— Александр Хинштейн, российский журналистНовый День 09:39
с чего всё началось
Авторами законопроекта стали Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн Хинштейн Александр Евсеевич Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу 158 (Самарская область) и член СФ Андрей Турчак.Государственная Дума РФ08:53
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Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
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Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
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Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой
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REGNUM вчера в 01:33
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Милан — Ювентус 3:2 (2-й тайм)
Форвард гостей Криштиану Роналду предстал в этой встрече с новой прической. Ранее 35-летний футболист собирал свои волосы в хвостик.
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В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
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Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Общество
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
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Издатель Nacon опубликовал расписание презентации Nacon Connect, которая состоится 7 июля в 20:00 мск.
CyberSport.ru 04:49
Политика
Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 15:14
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 4 тысячи
В Москве за сутки умерли 28 человек с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:14
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
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США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:45
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
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ТАСС 16:38
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Газета.Ru 15:55
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Коммерсантъ 03:56
Общество
Число личных банкротств россиян выросло вдвое в июне 2020 года
Что еще известно:В 2019 году суды признали банкротами 69 тысяч россиян. Юхнин считает, что в 2020-м этот показатель вырастет в 1,8–2 раза.
Snob.ru 05:57
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
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Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
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Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
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Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
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Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Футбол
Динамо – Ворскла: прогноз Галины Гальверсен на 8 июля 2020
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Происшествия
ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде
Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
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