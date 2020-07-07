с чего всё началось

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Общество МЧС предупредило о дожде и граде в Москве Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве вечером ожидаются ливни, грозы, местами сильные, высока вероятность града, шквала, смерчей. 93

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,6K

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае. 135

Происшествия Главреда «Холода» Бекбулатову отпустили после допроса в ФСБ Главного редактора издания «Холод» Таисию Бекбулатову отпустили из следственного управления ФСБ после допроса, сообщают СМИ.

Общество Вторую очередь велодорожки «от косы до косы» оценили в 763 млн рублей Строительство первой очереди велодорожки от Куршской до Балтийской косы началось во второй половине 2019 года.

Политика МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу. 1

Экономика Фондовый рынок США снижается в начале торгов Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом, в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн.

Футбол Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.

Политика КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".