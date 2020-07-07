Общество

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Читать в источнике
Комментировать345
с чего всё началось
Авторами законопроекта
 стали Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн Хинштейн Александр Евсеевич Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу 158 (Самарская область) и член СФ Андрей Турчак.
Государственная Дума РФ08:53

Подробнее о событии

Госдума одобрила проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

РБК11:11

Чиновников будут штрафовать за оскорбления граждан

Вести.Ru10:53

Госдума вводит для чиновников штрафы до 150 тыс. рублей за оскорбления граждан

ТАСС09:07

Госдума приняла в I чтении проект закона о штрафах за хамство чиновников

Известия10:13

Поддержан законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Государственная Дума РФ08:53

Госдума одобрила законопроект о штрафах за хамство чиновников

RT на русском09:33

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

РИА Новости08:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

РИА Новости 10:02
342
Общество

МЧС предупредило о дожде и граде в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве вечером ожидаются ливни, грозы, местами сильные, высока вероятность града, шквала, смерчей.
РБК 11:24
93
Здоровье

Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения

В больницу города Баян-Нур поступил пациент зараженный бубонной чумой.
Evo-rus.com 10:10
1,8K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
3,6K
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
135
Наука

Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре

Мелкий предок динозавров обнаружен в триасовых отложениях Мадагаскара.
Evo-rus.com 05:54
4
Общество

Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 для ПК на презентации 12 июля

Компания Ubisoft планирует начать бесплатную раздачу игры Watch Dogs 2 для ПК во время презентации 12 июля.
iReactor 07:15
4
Технологии

Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10

Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
53
Общество

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

Lenta.ru 12:29
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
137
Происшествия

Главреда «Холода» Бекбулатову отпустили после допроса в ФСБ

Главного редактора издания «Холод» Таисию Бекбулатову отпустили из следственного управления ФСБ после допроса, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 11:53
Происшествия

В Москве ураган снес фруктовую палатку с людьми

Московский Комсомолец 10:51
2
Общество

Вторую очередь велодорожки «от косы до косы» оценили в 763 млн рублей

Строительство первой очереди велодорожки от Куршской до Балтийской косы началось во второй половине 2019 года.
Новый Калининград.Ru 10:13
Политика

МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
1
Экономика

Фондовый рынок США снижается в начале торгов

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом, в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн.
Финмаркет 10:11
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
609
Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
139
Общество

«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде

Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости 10:13
190
Наука

В Усть-Лабинском районе найдены уникальные захоронения

Масштабные археологические раскопки вновь ведутся в Усть-Лабинском районе. Об этом сообщает районный историко-краеведческий музей.
Россия.Кубань 05:20
1
Общество

Российская компания S7 Airlines начала выполнять рейсы за рубеж

Авиакомпания S7 Airlines из России начала выполнять рейсы за рубеж.
Актуальные Новости 10:32
5
Общество

Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

Коммерсантъ 11:30
323
Энергетика

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.
Интерфакс 05:13
76
Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
1,5K
Футбол

Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния

Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Футбол

Футболисты «Оренбурга» готовятся к матчу 27-го тура РПЛ против ЦСКА

Футболисты "Оренбурга" готовятся к домашнему матчу 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
ТАСС Спорт 07:53
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
49
Политика

КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке

Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Экономика

Золото обновило ценовой максимум с 2011 года

Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru 12:03
Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
74
Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное