Общество
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
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с чего всё началось
Авторами законопроекта стали Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн Хинштейн Александр Евсеевич Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу 158 (Самарская область) и член СФ Андрей Турчак.Государственная Дума РФ08:53
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Общество
МЧС предупредило о дожде и граде в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве вечером ожидаются ливни, грозы, местами сильные, высока вероятность града, шквала, смерчей.
РБК 11:24
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения
В больницу города Баян-Нур поступил пациент зараженный бубонной чумой.
Evo-rus.com 10:10
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Наука
Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре
Мелкий предок динозавров обнаружен в триасовых отложениях Мадагаскара.
Evo-rus.com 05:54
Общество
Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 для ПК на презентации 12 июля
Компания Ubisoft планирует начать бесплатную раздачу игры Watch Dogs 2 для ПК во время презентации 12 июля.
iReactor 07:15
Технологии
Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10
Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
Происшествия
Главреда «Холода» Бекбулатову отпустили после допроса в ФСБ
Главного редактора издания «Холод» Таисию Бекбулатову отпустили из следственного управления ФСБ после допроса, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 11:53
Происшествия
В Москве ураган снес фруктовую палатку с людьми
Московский Комсомолец 10:51
Общество
Вторую очередь велодорожки «от косы до косы» оценили в 763 млн рублей
Строительство первой очереди велодорожки от Куршской до Балтийской косы началось во второй половине 2019 года.
Новый Калининград.Ru 10:13
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Экономика
Фондовый рынок США снижается в начале торгов
Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом, в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн.
Финмаркет 10:11
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости 10:13
Наука
В Усть-Лабинском районе найдены уникальные захоронения
Масштабные археологические раскопки вновь ведутся в Усть-Лабинском районе. Об этом сообщает районный историко-краеведческий музей.
Россия.Кубань 05:20
Общество
Российская компания S7 Airlines начала выполнять рейсы за рубеж
Авиакомпания S7 Airlines из России начала выполнять рейсы за рубеж.
Актуальные Новости 10:32
Энергетика
Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.
Интерфакс 05:13
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Футбол
Футболисты «Оренбурга» готовятся к матчу 27-го тура РПЛ против ЦСКА
Футболисты "Оренбурга" готовятся к домашнему матчу 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
ТАСС Спорт 07:53
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru 12:03
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14