Общество
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
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В последнее время проявления чванства, хамства, нетерпимости со стороны представителей власти вызывает особенно ожесточенную негативную реакцию нашего общества, и увы, в большинстве случаев с правой точки зрения наказать нерадивых представителей власти не представляется возможным.
— Александр Хинштейн, российский журналистНовый День 09:39
с чего всё началось
Авторами законопроекта стали Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн Хинштейн Александр Евсеевич Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу 158 (Самарская область) и член СФ Андрей Турчак.Государственная Дума РФ08:53
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Общество
Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам
ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.
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Происшествия
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Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Общество
Собчак отпустили из полиции без составления протокола
Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.
Известия 14:54
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей выросла до 45 процентов
Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива".
Вести.Ru 04:34
Политика
ДНР возобновила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной
Донецкая народная республика (ДНР) во вторник возобновила работу контрольно-пропускного пункта "Еленовка" к югу от Донецка после девяти дней перерыва.
ТАСС 02:35
Футбол
Стало известно, за что Федун уволил Цорна
По данным «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун возложил на теперь уже экс-гендиректора клуба Томаса Цорна вину за неудачные результаты команды в этом сезоне.
Спорт-Экспресс 08:43
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович
CT news вчера в 10:50
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Наука
В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею
В Бразилии ядовитые железы вдоль зубов у кольчатых червей обнаружили биологи.
Live24 02:18
Авто
Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером в России
Назвали самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России по итогам первого полугодия 2020 года.
Тарантас Ньюс 08:15
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
Футбол
Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».
RT на русском 15:25
Космос
Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года
Космический аппарат «Луна-25», который должен быть отправлен на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.
Военное дело вчера в 06:14
Происшествия
Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news 07:29
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году Ирина Пекарская скончалась в больнице Пермского края.
РБК вчера в 11:33
Футбол
«Ростов» подписал контракт с нападающим молодежной сборной Македонии
Советский спорт 13:15
Футбол
Каррера готов вернуться в «Спартак», пишут СМИ
РИА Новости 10:22
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Гаджеты
Огромный Honor X10 Max получил первое обновление
Компания Huawei выпустила первое обновление для дебютировавшего на прошлой неделе смартфона Honor X10 Max.
iXBT.com вчера в 12:36
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Космос
В России возрождается уникальный проект, в котором участвовали обнинские школьники
Образовательная космическая программа предусматривает разработку и запуск мини-спутника на низкую околоземную орбиту высотой в 600-800 км. Вес спутника не будет превышать 5 кг.
Обнинск.Name 09:59
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Космос
Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали»
В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».
Игромания.ру 10:16
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39