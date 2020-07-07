Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

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