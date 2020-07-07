Общество
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Читать в источнике
Оценить268
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Хоккей
В молодежную сборную России вызван один хоккеист ярославского «Локо»
В команду вызваны 28 хоккеистов, среди которых лишь один представитель ярославского «Локо» - форвард Илья Николаев.
ЯрNews 08:03
Футбол
🤯 Окампос сделал вообще все для победы «Севильи»: забил, а потом стал вратарем и потащил удар кипера «Эйбара» на 101-й!
Sports.ru вчера в 19:35
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров
РИА Новости 09:05
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении еще одного «Панциря» и гибели наемников в Ливии
На фоне потерь средств противовоздушной обороны и утраты инициативы в небе стало известно о передаче армии Хафтара истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые, как заявляли в Пентагоне, были переброшены из России транзитом через Сирию.
Lenta.ru 09:54
Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Происшествия
Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии
По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.
Известия 10:56
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Футбол
Моуринью высказался о конфликте Льориса и Сона в матче с «Эвертоном»
RT на русском 04:21
Хоккей
«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Михайловым
Руководством хоккейного клуба «Сибирь» было принято решение о расторжении контракта с форвардом Никитой Михайловым.
CT news 06:38
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Общество
Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева
Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Экономика
В США начали расследование импорта фосфатов из России и Марокко
Комиссия по международной торговле США начала расследование импорта фосфорных удобрений из России и Марокко.
Интерфакс 04:41
Футбол
Уткин прокомментировал увольнение Цорна из «Спартака»
Напомним, что именно Каррера привёл «Спартак» к единственному чемпионству за последние 19 лет.
ГЛАС.RU 10:00
Транспорт
Шереметьево возобновит работу терминала D с 27 июля
"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года", - сказала Захаренкова.
РИА Новости 10:46
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Финансы
Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол
Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»
Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.
RT на русском 09:14
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России по итогам июня 2020 года снизились на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года и составили 122 622 единиц.
Автоновости дня 07:00
Происшествия
Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали
Возгорание на одной из установок Сызранского НПЗ "Роснефти" ликвидировано, пострадавших нет, угроза другим производственным объектам отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сызранского НПЗ.
РИА Новости 10:43
Шоу-бизнес
Собчак показала романтичное фото с Богомоловым
RuNews24.ru 07:08
Происшествия
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
RT на русском вчера в 18:57
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32