Экономика
ИзвестияГосдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
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Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
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Солдат застрелил 8 сослуживцев в Забайкальском крае
Телеканал 360° 08:13
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной
У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews вчера в 15:00
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Газета.Ru вчера в 06:46
Автоспорт
На Гран-при Мексики началась первая свободная практика
Нева Спорт 11:00
Происшествия
В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Общество
На Украине введена банкнота в 1000 гривен
ИА БанкИнформСервис 08:27
Политика
Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО
НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.
РБК 12:47
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
News.ru 12:05
Общество
Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш
Команда программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале «Россия 1», выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.
Lenta.ru 06:17
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 вчера в 08:54
Космос
Опубликованы документы о создании корабля, из которого Алексей Леонов вышел в космос
Фома 09:57
Происшествия
В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект
Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Происшествия
В Петербурге арестовали участника ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Сухбатулло Киргизбаева, который был за рулем автомобиля, ставшего причиной аварии на пешеходном переходе на Обводном канале, где пострадало восемь человек, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 12:38
Политика
Лавров прокомментировал освобождение Бутиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал освобождение осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной из тюрьмы.
RT на русском 11:37
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Происшествия
Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве
Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:38
Экономика
Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли
Соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией формирует основные правила торговли между этой республикой и странами ЕАЭС, соответствующие нормам Всемирной торговой организации.
Вести.Ru 12:30
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24