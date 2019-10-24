Экономика
ИзвестияГосдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
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Спорт
Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории
Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 11:58
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Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play
Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
Русская Планета 09:53
Происшествия
Задержанного в Пулково за наркотики американца выдворят из России
Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России задержанного в аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду.
РБК 14:35
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Футбол
Комбаров поделился мнением о Сталине
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
RT на русском 16:18
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Центральный Банк России (ЦБ) понизил ключевую ставку до 6,5%. За 2019 год это уже четвертый раз, когда банк снижает ставку.
URA.Ru 06:42
Экономика
Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн
Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
РБК 18:53
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Общество
На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку
На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".
РЕН ТВ 14:18
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 12:15
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Здоровье
Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен
Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.
Вечерний курьер 14:43
Происшествия
Экс-главу арбитражного суда в Иркутске нашли с простреленной головой
Бывшего председателя арбитражного суда в Иркутской области Виктора Юдина срочно госпитализировали с огнестрельным ранением в область головы.
РЕН ТВ 07:01
Происшествия
В Приморье прохожие спасли девочку от педофила
В приморском городе Артем прохожие спасли девочку от педофила. Накануне в полицию обратилась женщина.
Вести.Ru 06:21
Политика
Пушков: Критикуя «формулу Штайнмайера», Кучма зря уповает на США
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM 19:38
Политика
Минюст США расследует обстоятельства возбуждения дела Марии Бутиной
Министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России Марии Бутиной.
REGNUM 22:04
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
Единоборства
Боксер Гвоздик впервые обратился к болельщикам после нокаута
Украинский боксер Александр Гвоздик высказался после поражения от россиянина Артура Бетербиева. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Газета.Ru 16:32
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ вчера в 20:38
Гаджеты
Дебютировали три бюджетных смартфона от Motorola
Компания Motorola явила миру сразу три новых смартфона, относящихся к бюджетному сегменту.
Актуальные Новости вчера в 13:28
Культура
Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории
«Твин Пикс» американского режиссёра Дэвида Линча назвали самым страшный сериалом в истории.
News.ru 10:53
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч группового этапа Лиги Европы
Телеканал 360° вчера в 15:52
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Происшествия
В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских похожие на страйкбольные гранаты предметы.
РБК 19:56