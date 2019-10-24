Экономика

ИзвестияИзвестияГосдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

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Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС24 октября в 07:52

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости24 октября в 07:48

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ

Парламентская газета24 октября в 08:34
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