Экономика

ИзвестияИзвестияГосдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
Читать в источнике
Комментировать598

Подробнее о событии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 2020 год

Бизнес.Ру04:26

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

РБКвчера в 10:05

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ

Парламентская газетавчера в 08:34

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русскомвчера в 07:53

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАССвчера в 07:52

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 07:48

Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

REGNUMвчера в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:40, Ашберн
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Политика

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Политика

Трамп заявил, что прежние iPhone лучше новых моделей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался главе американской корпорации Apple Тиму Куку на странице в социальной сети «Твиттер», что кнопка «домой» на прежних моделях iPhone была удобнее.
Мойка78 19:51
Происшествия

Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае

ФАН 08:30
Политика

США ввели новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном

Власти США объявили о введении новых более жестких правил торговли гуманитарными товарами с Ираном; как и введенные ранее против исламской республики санкции, правила будут носить экстерриториальный характер, то есть распространяться не только на США, но и на всех участников торговли с Тегераном.
РИА Новости 14:04
Политика

В посольстве России заявили о понимании абсурдности дела Бутиной в США

Посольство России в Соединенных Штатах подчеркнуло, что все больше политиков в США осознают абсурдность обвинений, выдвинутых против россиянки Марии Бутиной, вылетевшей из Майами в Москву после ее депортации из США.
Взгляд.ру 20:27
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Шоу-бизнес

«Восковая кукла»: новое селфи Аллы Пугачевой напугало фолловеров

Подписчики не оценили новый кадр 70-летней певицы. Алла Пугачева — певица без комплексов.
WMJ.ru 11:18
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Технологии

Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+»

Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».
Газета DAILY 07:40
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Здоровье

Горизонты онкопомощи (лекция)

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс 17:40
Политика

Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова»

«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
Rambler News Service 03:43
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»

Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Вести.Ru 10:02
Авто

Ferrari запатентовала новый дизайн двигателя V12

Актуальные Новости 09:10
Автоспорт

На Гран-при Мексики началась первая свободная практика

Нева Спорт 11:00
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Происшествия

Экс-главу арбитражного суда в Иркутске нашли с простреленной головой

Бывшего председателя арбитражного суда в Иркутской области Виктора Юдина срочно госпитализировали с огнестрельным ранением в область головы.
РЕН ТВ 07:01
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Авто

Volkswagen представит новый Golf

Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.
Inc-news.ru вчера в 05:06
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Общество

На открытой тренировке в Москве в Макгрегора швырнули бутылку

Инфо24 12:59
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Утро.ru вчера в 14:30
Происшествия

В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

РИА Новости 11:11
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Происшествия

В Приморье прохожие спасли девочку от педофила

В приморском городе Артем прохожие спасли девочку от педофила. Накануне в полицию обратилась женщина.
Вести.Ru 06:21
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Наука

Палеонтологи выяснили, когда млекопитающие вышли из тени динозавров

Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное