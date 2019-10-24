Экономика

ИзвестияИзвестияГосдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
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Госдума закон об увеличении МРОТ в первом чтении

MoneyTimes.Ru13:45

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАССвчера в 07:52

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

РБКвчера в 10:05

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REGNUMвчера в 11:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русскомвчера в 07:53

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 2020 год

Бизнес.Ру04:26

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 07:48
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