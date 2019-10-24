Экономика
ИзвестияГосдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
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Общество
У россиян за год выросли траты на личный автомобиль
За год средний платеж автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России вырос с 496 до 531 рублей.
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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
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Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
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Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
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Крымские татары высказались об участии соотечественников в войне в Сирии
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РИА Новости Крым 11:31
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Страдающей раком Заворотнюк оказали непосильную помощь в излечении
Сообщается, что смертельно больной актрисе Анастасии Заворотнюк оказали непосильную помочь в моральном плане.
Российский Диалог 11:38
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ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Российская газета 12:23
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
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Спорт-Экспресс 14:24
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Россиян предупредили об опасности томатного сока
Диетолог посоветовала людям с артериальной гипертонией избегать регулярного употребления томатного сока или же делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли.
9111.ru 14:05
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Общество
Десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров в Калифорнии
Около 50 тысяч человек эвакуируют из-за пожаров в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC .
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Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Происшествия
После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских
После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Газета.Ru 11:21
Армия и оружие
Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар
Российская газета 08:12
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
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Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 06:51
Здоровье
Новый Центр возьмет под контроль скорую помощь Тверской области
Новая структура будет создана на базе Тверской станции скорой медицинской помощи.
Московский Комсомолец 08:29
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Гран-при Мексики. Хэмилтон был лучшим в первой практике
Льюис проехал круг за 1 минуту 17,327 секунды, и это время стало лучшим. Вторым оказался монегаск Шаль Леклер из Ferrari.
Вести.Ru 13:13
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
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Шоу-бизнес
Звезды «Дом-2» Розалия Райсон и Андрей Шабарин сыграли свадьбу на Сейшелах
Совсем недавно прошла церемония бракосочетания двух звезд реалити-шоу "Дом-2" Андрея Шабарина и Розалии Райсон.
Дни24 12:50
Футбол
Шварценеггер признался в симпатии к «Ливерпулю»
Известный голливудский актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему нравится клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».
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