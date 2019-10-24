Экономика

ИзвестияИзвестияГосдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 2020 год

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Госдума проголосовала за увеличение МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 11:27

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

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Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

REGNUMвчера в 11:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русскомвчера в 07:53

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

РБКвчера в 10:05

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 07:48
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
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В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
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Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
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Известный голливудский актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему нравится клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».
RT на русском 11:17
Общество

«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами

Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
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Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

Известия вчера в 07:27
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В Макгрегора кинули бутылкой в московском отеле

РИА Новости 10:47
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Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
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Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
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В России за полцены продают путевки в Турцию

В нашей стране туроператоры начали предлагать путевки в Турцию на лето следующего года со скидкой до пятидесяти процентов – такие скидки продлятся максимум до конца ноября, после цены начнут расти Практически все крупные туристические компании в нашей стране или уже начали продавать туры в Турцию с огромными скидками, или приступят к этому совсем скоро.
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Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в Донбассе

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в регионе.
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Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Происшествия

На востоке Москвы перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом

На Волгоградском проспекте в Москве перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
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Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
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Главы Генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности в Сирии

Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов переговорил с турецким коллегой, генералом Яшаром Гюлером, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
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В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
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Концерн Nissan собирается отделиться от бренда Datsun

В ряде государств Nissan собирается прекратить работу несильно загруженных производственных площадок, расположенных на территории развивающихся рынков, где бренд Datsun производит свои машины для индийских, индонезийских и российских автолюбителей.
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На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
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Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»

Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
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Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 24 октября повысился на 0.05%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 24 октября повысился на 0.05% (+0.0006) до $1.1137 с $1.1131 предыдущего закрытия.
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