Экономика

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Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 2020 год

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РБКвчера в 10:05

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 07:48
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