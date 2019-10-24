Экономика
ИзвестияГосдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
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Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Футбол
«Арсенал» победил «Виторию», Пепе забил два гола со штрафного: кто он
Пепе закончил прошлый сезон в пятёрке лучших во Франции по обоим показателям: количеству обводок за 90 минут (2,7) и ударов за 90 минут (3,1). Отсюда такая высокая результативность, но не будем забывать и о девяти реализованных пенальти: всё-таки с игры у Пепе 13 голов и 11 голевых пасов в 38 матчах.
Чемпионат 08:00
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Происшествия
На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы
В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Lenta.ru 09:14
Армия и оружие
В Польше испугались повторить судьбу курдов
Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
Взгляд.ру 08:53
Общество
Суд признал недостоверными публикации зарубежных СМИ о Дерипаске
Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу признал не соответствующими действительности публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о бизнесмене Олеге Дерипаске, удовлетворив его иск о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке дел.
ТАСС 09:28
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Финансы
Риск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года
Кредитный риск России сократился до 74 пунктов, что является минимумом с ноября 2007 года.
Газета.Ru 06:34
Авто
ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке за 330 тысяч рублей
Автомобиль ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке России за 330 тысяч рублей.
Car.ru 07:17
Общество
«Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже
Материалы дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике опровергают версию о грабеже, - сообщает центр "Досье".
Эхо Москвы 09:05
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Общество
Россияне стали позже заводить первенцев
Россияне стали заводить первого ребёнка в среднем в 25,9 года, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года.
Life.ru 08:04
Армия и оружие
Песков прокомментировал ситуацию на границе Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, складывающуюся на севере Сирии после подписания российского-турецкого меморандума.
РИА Новости 07:49
Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую никто не узнал из-за «Фотошопа»
Особо любопытные люди захотели узнать причины таких метаморфозных изменений.
Bimru.ru вчера в 12:57
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Происшествия
Фигуранта «московского» дела Самариддина Раджабова заподозрили в угрозе применения насилия к четырем полицейским
Расследование в отношении Раджабова началось после того, как на акции протеста 27-го июля он бросил бутылку в сторону полицейских.
Эхо Москвы 09:31
Политика
Путин не планирует встречу с Бутиной
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.
ТАСС 07:33
Шоу-бизнес
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экспресс газета 03:15
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
В МИДе заявили, что Киев готов к нормандскому саммиту и к переговорам в любом формате, которые помогут Украине "вернуть" Крым.
Российская газета 09:38
Армия и оружие
США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
RT на русском 09:36
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
UfacityNews.ru 08:31