Политика

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом

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Комсомольская правдавчера в 18:51

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

RT на русском08:00
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
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