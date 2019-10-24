Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
Читать в источнике
Оценить200
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капиталов
Омбудсмен Борис Титов посчитал использование этого документа в деле против Валерия Израйлита нарушением «духа закона об амнистии капиталов», пишет газета «Ведомости».
Политика
Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Общество
Счета сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали
У сотрудницы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх на личных банковских счетах появились задолженности общей суммой около 100 млрд руб. Об этом госпожа Райх сообщила на своей странице в Facebook.
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» пройдет 18 декабря, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.
Политика
Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Сирии
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
Гаджеты
Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11
Компания Samsung показала процессор Exynos 990 для грядущего флагмана Galaxy S11, который работает на семинанометровом техпроцессе.
Авто
Skoda раскрыла внешность купе-кроссовера Kamiq GT для Китая
Компания Skoda опубликовала тизер серийного купеобразного кроссовера Kamiq GT и объявил дату премьеры – 4 ноября.
Финансы
Учетная ставка Нацбанка на Украине понижена до 15,5%
Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии
Общество
Обнародованы акты о финских концлагерях в Карелии
Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Общество
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину
В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Происшествия
В Архангельске зверски зарезали мать шестерых детей
В Архангельске мужчина зарезал мать шести детей, убийца задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, заявили в СУ СК по области.
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
Общество
Полиция завела дело на сироту из Кузбасса, разорвавшего Конституцию
МВД усмотрело «признаки неуважения к власти» в действиях жителя Новокузнецка Кемеровской области Игоря Горланова, разорвавшего на камеру Конституцию России.
Происшествия
Российский капитан севшего на мель в Швеции судна отпущен на свободу
Российский капитан грузового судна Baltic Carrier, в конце сентября севшего на мель у берегов шведского Хельсингборга, приговорен к штрафу и отпущен на свободу.
Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Технологии
Сотрудники Google обвинили компанию в слежке
Сотрудники компании Google заявили, что руководство использует специальную программу для контроля за ними.
Кино
Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре
Политика
Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 млрд рублей
Россия и африканские страны на форуме в Сочи подписали более 500 соглашений на общую сумму свыше 800 млрд рублей, заявил 24 октября советник президента РФ Антон Кобяков.
Общество
В Россию снова начали ввозить отходы обогащения урана из Германии
В 2019 году Россия вновь начала принимать радиоактивные отходы с уранообогатительной фабрики компании Urenco в германском городе Гронау.