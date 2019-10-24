Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
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Происшествия
Электричка насмерть сбила мужчину в Москве
Электропоезд насмерть травмировал мужчину на платформе «Маленковская» ярославского направления в Москве.
RT на русском 19:56
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Гаджеты
Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE стал еще дешевле
Российская газета вчера в 10:52
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 07:31
Здоровье
В Свердловской области не хватает больше тысячи врачей
Не хватает онкологов, психиатров и врачей скорой В прошлом году средний показатель смертности в Свердловской области был выше на 8,4%, чем по России.
66.ru 06:45
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
Армия и оружие
В ЛНР за время конфликта в Донбассе погибли около 1,8 тысячи жителей
Представители министерства госбезопасности республики отмечают, что в настоящее время число погибших установлено только по подтвержденным и задокументированным данным.
Аргументы и Факты 19:07
Армия и оружие
Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие
Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что именно совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства.
REGNUM 19:20
Футбол
«Арсенал» вырвал победу у «Витории», «Айнтрахт» победил «Стандард»
В параллельной встрече «Айнтрахт» победил «Стандард» — 2:1. У хозяев отличились Давид Абрахам и Мартин Хинтеррегер, у гостей — Селим Амалла.
Спорт-Экспресс 16:51
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
В Испании эксгумировали останки бывшего лидера страны Франсиско Франко (1892–1975). Об этом сообщает ТАСС 24 октября.
Известия 07:27
Армия и оружие
США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти
Министерство обороны США решили направить дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Известия 18:55
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
ПРАЙМ вчера в 09:40
Космос
Астрономы обнаружили одну из первых галактик
Во Вселенной обнаружена галактика, в существование которой ученые не верили.
ToDay News Ufa 16:24
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Футбол
Сент-Этьен — Александрия 1:1
24 октября в Группе I Лиги Европы пройдет поединок между французским «Сент-Этьеном» и украинской «Александрией».
Все про Спорт ру вчера в 10:21
Космос
Специальный корабль для космических туристов построят в России
В России для космических туристов будет построен специальный корабль.
Псковское агентство информации вчера в 12:54
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Общество
«Молодая Гвардия» сняла с продажи «Дилетант» с Гитлером на обложке
Московский книжный магазин «Молодая Гвардия» вернул издателям ноябрьский номер «Дилетанта» из-за изображений Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Дилетант 08:41
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Наука
Иммунотерапию раковой опухоли смогли использовать для борьбы с ВИЧ
Иммунотерапию раковой опухоли ученые-биологи из Соединенных Штатов Америки смогли успешно использовать для борьбы с ВИЧ-инфекцией.
Ugpressa.ru 14:46
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Футбол
Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»
Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок.
Вести.Ru 11:21
Общество
Макгрегор: в этой игре есть лишь один крутой злодей
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался по поводу ситуации с дагестанцами, поджидающими его на выходе из отеля.
Газета.Ru 19:26
Политика
Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Газета.Ru 15:04