Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
Читать в источнике
Комментировать131

Подробнее о событии

Законопроект о повышении МРОТ прошел первое чтение в Госдуме

Общественное телевидение России09:19

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости07:48

Госдума в первом чтении утвердила повышение МРОТ

9111.ru08:16

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС07:52

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русском07:53

Жуков рассказал о плане работы Госдумы на ноябрь

Парламентская газета09:02

В 2020 году может вырасти МРОТ

Бизнес.Рувчера в 12:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Происшествия

В Подмосковье школьница изнасиловала двух семиклассниц

Комсомольская правда вчера в 10:59
Экономика

Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии на год

Документ продлевает заморозку накопительной пенсии до 2022 года и устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Говорит Москва 08:31
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Гаджеты

Honor представил смартфон Honor 9X в России

Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
ITZine.ru 07:17
Гаджеты

Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11

Компания Samsung показала процессор Exynos 990 для грядущего флагмана Galaxy S11, который работает на семинанометровом техпроцессе.
Ferra 06:48
Армия и оружие

«Авиастар-СП» передал на летные испытания очередной самолёт Ил-76МД-90А

В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия ведут отработку топливной системы нового воздушного судна.
Медиа 73 вчера в 09:36
Происшествия

Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию

"Исковое заявление Цакунова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере двух миллионов рублей зарегистрировано Дзержинским районным судом", - сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 09:07
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Происшествия

В Татарстане поймали кошку-наркокурьера

Сотрудники ИК-10 УФСИН по Татарстану пресекли попытку доставки в колонию гашиша. Наркотики были спрятаны в ошейник кошки.
Российская газета 08:18
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Футбол

Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Футбольная сборная России поднялась на пять позиций среди национальных команд в рейтинге ФИФА, сообщило издание «Свободная пресса».
Телеканал 360° 08:08
Происшествия

Пассажир московского метро погиб, упав на рельсы на станции «Отрадное»

Интерфакс 04:23
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес

Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»

В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи.
Телепрограмма вчера в 07:15
Финансы

Сечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Армия и оружие

«Панцирь-С» и С-400 впервые будут задействованы в учениях в Сербии

Как сообщают в военном ведомстве, дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» переброшены в Сербию для участия в учениях «Славянский щит — 2019».
REGNUM 05:05
Шоу-бизнес

Редкий случай: Сергей Лазарев показал обоих детей

На фотографии Сергей держит своих обоих детей на руках. Видно, что Лазарев искренне счастлив рядом со своими наследниками.
Bimru.ru 05:43
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Происшествия

На Кузбассе медведь задрал охотника

«Вести Кузбасс» сообщают, что в Топкинском районе Кемеровской области в лесу обнаружено тело 62-летнего мужчины, на которого напал хищник.
ГЛАС.RU 00:00
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Bethub.org 04:18
Финансы

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

В 14:56 мск индекс Московской биржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 2848,68 пункта.
Коммерсантъ 09:22
Общество

Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину

В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Общество

Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке

Административный протокол составлен в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, порвавшего Конституцию РФ перед камерой.
Газета.Ru 08:10
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Культура

Пресс-секретарь Навального решила судиться с Маргаритой Симоньян

Росбалт 07:12
Политика

Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети

Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное