Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
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Гаджеты
Honor представил смартфон Honor 9X в России
Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
ITZine.ru 07:17
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Финансы
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Общество
В Росатоме оценили сообщения о ввозе радиоактивных отходов
В компании АО «Техснабэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заявили, что утверждения Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией.
RT на русском вчера в 16:46
Космос
Впервые зафиксировано рождение нового элемента
Lenta.ru 05:12
Армия и оружие
В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
ИА Новороссия вчера в 16:20
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru 04:30
Политика
В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера
Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Армия и оружие
В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии
22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49
Футбол
«Лейпциг» вышел вперед в матче с «Зенитом»
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 14:16
Футбол
Сафин не думает, что футбол популярнее тенниса
Бывший теннисист Марат Сафин попытался сравнить по популярности футбол и теннис.
Soccer.ru 02:19
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Единоборства
Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом
Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.
РИА Новости 08:00
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ вчера в 12:19
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru вчера в 06:55
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ вчера в 00:42
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Известия 06:55
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Политика
В Германии растут антисемитские настроения
С другой стороны, с ростом антисемитизма растет и готовность выступить против него.
Российская газета 08:18
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 появится в продаже весной 2020 года
OAnews вчера в 19:00
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 22 октября в 09:09
Шоу-бизнес
37-летняя Екатерина Волкова ждет второго ребенка
Звезда сериала «Воронины» поделилась и подробностями: они с супругом, архитектором Андреем Карповым, ждут девочку.
Wday.ru 05:29
Авто
В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%
Телеканал Санкт-Петербург 05:01