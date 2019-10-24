Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
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Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
Наука
Обыкновенные игрунки могут выучить новый диалект
Через некоторое время новички адаптировали свои призывы к новому диалекту. Его обезьяны выучили в результате социального обучения.
Футбол
Футболисты ЦСКА потерпели третье поражение подряд в Лиге Европы
Футболисты столичного ЦСКА проиграли венгерскому «Ференцварошу» в третьем туре группового раунда Лиги Европы.
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Баффало», Панарин и Бучневич набрали по очку
Политика
Моралес победил на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
Гаджеты
Доля AMD в европейских продажах ПК растет
Европейские покупатели ПК все чаще отдают предпочтение моделям на процессорах AMD.
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Армия и оружие
Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году
Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
Баскетбол
«Химки» победили «Баварию» в Евролиге
Авто
Бренд Nissan может отказаться от марки Datsun
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram
Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку.
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Происшествия
Более 12 тысяч литров контрафактного спирта изъяли сахалинские полицейские
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области изъяли более 12 тысяч литров контрафактного спирта.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Армия и оружие
Россия призвала США уничтожить запасы химоружия
«Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», - цитирует Белоусова РИА Новости.
Технологии
По сыктывкарцам ударит новая магнитная буря
В связи с явлением 24 и 25 октября сыктывкарцы, как и все население планеты, почувствуют его последствия на себе.
Общество
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Технологии
Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер
Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Экономика
Россиян предупредили о скатывании в застой и экономической войне
Эксперт отметил, что Россия вряд ли выйдет на рост ВВП в 3%.
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже сообщил журналистам, что принял отставку Сугавары и объявил, что новым главой ведомства станет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма, который в прошлом занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.