Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
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По сообщениям издания Autocar, компания Yamaha заморозила все разработки, связанные с новым легковым автомобилем бренда.
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Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
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Российская анимация в Каннах заинтересовала крупные зарубежные каналы
По итогам проходившей в Каннах Международной выставки медиаконтент MIPCOM 2019 российская анимация оказалась «в фокусе» внимания крупных зарубежных телеканалов.
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
Как сообщил во вторник госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, президент страны Александр Лукашенко дал поручение Совбезу и минобороны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских военных и техники на литовско-белорусской границе.
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Shroud объявил о переходе на Mixer
Майк shroud Гржесик покинул Twitch и перешел на стриминговую платформу Mixer.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2020-2022 годы, внесенный правительством.
Политика
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
Политика
Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
Шоу-бизнес
После смены имиджа Елизавета Боярская стала похожа на мальчика
Недавно внешность популярной актрисы Елизаветы Боярской претерпела разительные перемены, в результате которых она стала больше похожа на мальчика.
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Россия продолжит помогать курдам и сирийцам найти общий язык
О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) было объявлено 9 октября.
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
Происшествия
В Татарстане поймали кошку-наркокурьера
В Татарстане сотрудники одной из колоний задержали кошку, которая шла в колонию в ошейнике с наркотиками, пишет «МК».
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Политика
В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Экономика
Определены параметры новой накопительной пенсионной системы
Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Шоу-бизнес
Мама Валерии перенесла две сложные операции
Певица Валерия рассказала о сложных операциях, которые перенесла недавно ее мама Галина Николаевна.
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Вышел долгожданный финальный трейлер «Звездных войн»
Трейлер девятого эпизода саги "Звездные войны" уже появился в Сети.
Футбол
ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы
Лигачемпионские вторник и среду сменяет лигаевропейский четверг. 24 футбольных матча проходят эти вечером, но часть уже завершилась.
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Ученые СПбГУ обнаружили природные ГМО-растения
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