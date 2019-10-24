Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
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Финансы
Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%
Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
ТАСС 15:09
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Футбол
Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат 11:18
Общество
Краснодарский суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к двум британским газетам The Telegraph и The Times, а также американскому изданию The Nation.
Москва 24 10:00
Космос
Звезда смертна
На фотографии выше – комбинированный снимок остаток сверхновой в созвездии Кассиопеи, взрыв которой в 1572 году наблюдал великий датский астроном Тихо Браге.
Индикатор 12:12
Происшествия
Еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых арестовали на Ставрополье
Суд Ставрополя отправил под стражу еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых Ахмеда Коцбу.
РБК 16:07
Экономика
В Кремле объяснили списание долгов странам Африки
Списав $20 млрд долгов африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на этом континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 02:03
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии
"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Общество
Суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Окружной суд Амстердама заблокировал 100% акций компании "Южного потока", дочерней компании "Газпрома", которая занимается строительством "Турецкого потока".
Газета.Ru 09:49
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости вчера в 10:20
Политика
КПРФ предложила вернуть смертную казнь
Депутаты фракции КПРФ предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.
BFM.ru 13:20
Происшествия
В Белоруссии мужчину приговорили к расстрелу за убийство младенца
Московский Комсомолец 09:05
Авто
ВАЗ-2106 с маленьким пробегом выставлен на продажу
Седан ВАЗ-2106 «Жигули» тёмно-зелёного цвета продаётся одним из автосалонов города Иваново.
Тарантас Ньюс 04:45
Армия и оружие
Сирия потребовала от США вернуть нефтяные скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 19:10
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11, в том числе для России.
UfacityNews.ru 08:31
Хоккей
Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла
Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.
Inc-news.ru 13:02
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Культура
Представители сериала «Сваты» сделали официальное заявление
Piter.tv вчера в 03:15
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Армия и оружие
Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар
Российская газета 08:12
Футбол
Комбаров назвал Аленичева строителем чемпионского «Спартака»
Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что Массимо Каррера привёл к чемпионству уже готовую команду.
RT на русском 15:39
Происшествия
В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
RT на русском 06:08