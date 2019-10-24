Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

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