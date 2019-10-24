Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
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Армия и оружие
Генерал армии: после развала СССР лучшее оружие досталось Украине
Лучшее вооружение после развала СССР досталось Украине, заявил на пресс-конференции бывший начальник Генерального штаба РФ Николай Макаров, 24 октября сообщает ТАСС.
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Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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Армия и оружие
National Interest рассказал о преимуществах российских С-400
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются грозным и смертоносным оружием.
Известия 19:51
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Экономика
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации ЕНВД для малого бизнеса на следующий год.
Право.ру вчера в 02:58
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
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Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК 17:38
Экономика
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Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
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Политика
Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию
Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.
РБК 17:57
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Авто
Toyota начала продавать самый дешевый кроссовер Yaris LX
Японская компания Toyota открыла продажи компактного кроссовера Yaris LX в Китае.
Автоновости дня вчера в 02:50
Происшествия
Toyota Premio сбила женщину в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске автомобиль сбил женщину. Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, ДТП произошло 24 октября в 16:25 минут.
АСТВ 20:44
Политика
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Здоровье
В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии
Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
RuNews24.ru 11:14
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 20:38
Шоу-бизнес
Максим Фадеев поставил на место Наргиз Закирову
Макс лаконично, но жёстко поставил на место Наргиз Закирову, дав понять, что не она ушла от него, а он сам распрощался с певицей.
Bimru.ru 05:50
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 21 октября в 02:02
Гаджеты
Мощный iQOO Neo Snapdragon 855 Edition появился в TENAA
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Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС
Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
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Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.
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StarHit.ru вчера в 07:00
Политика
В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
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В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
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