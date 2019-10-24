Экономика
РИА НовостиГосдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предлагает с 1 января 2020 года установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за II квартал 2019-го.
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Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Кино
Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, кинематографисты, которые со своими фильмами попали в "черный список", не получат от государства деньги на другие проекты до тех пор, пока им не удастся вернуть долг.
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Кино
Показан финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер «Звездных войн» — Скайуокер.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Технологии
«Бумажный телефон» от Google поможет меньше пользоваться смартфоном
Ориентирован проект на то, чтобы помочь обществу находить баланс с технологиями.
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщают «РИА Новости».
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Экономика
Акции Twitter на предторгах упали на 20%
Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Общество
Утренний кофе может привести к инсульту
Экономика
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 октября выросла до 29,8%
По состоянию на 1 сентября 2019 года при общем объеме рынка в 8,695 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 2,580 трлн. рублей или 29,7%. По состоянию на 1 октября 2018 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 25,8% или 1,853 трлн. рублей при общем объеме рынка 7,182 трлн. рублей.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Кино
Стивен Кинг посоветовал, какие хорроры смотреть на Хэллоуин
Музыка
Новый клип Селены Гомес вызвал негодование супруги Джастина Бибера
Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование супруги Джастина Бибера Хейли, об этом сообщает издание Mirror.
Происшествия
Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован
Под арестом подозреваемый в причастности к перестрелке по решению суда останется до 21 декабря.
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
Немецкий частный детектив Йозеф Реш отзывает предложение о передаче следователям информации, которую он собрал в ходе собственного расследования катастрофы «Боинга» в Донбассе в 2014 году.
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
Хоккей
Брукс о драке с нокаутом в АХЛ: «Какое из цивилизованных обществ позволяет подобное? Скоро 2020-й год, хватит»
Журналист NY Post Ларри Брукс подверг критике драку в матче регулярного чемпионата АХЛ между словацким нападающим «Стоктона» (фарм «Калгари») Мартином Поспишилом и форвардом «Бейкерсфилда» (система «Эдмонтона») Колби Кейвом.
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Хоккей
Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России
Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.
Происшествия
Оправданный участник митинга в Петербурге потребовал компенсацию
"Исковое заявление Цакунова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере двух миллионов рублей зарегистрировано Дзержинским районным судом", - сообщает пресс-служба городских судов.
Экономика
Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году
Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
Шоу-бизнес
Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»
В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи.
Армия и оружие
Курды отвели войска от границы с Турцией
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.