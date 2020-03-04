Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния. Соответствующие законопроекты Госдума приняла в первом чтении. Центробанк сейчас владеет 52,2% акций Сбербанка.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России
 контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газетавчера в 11:01

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В Госдуме предложат сократить срок оферты миноритариям Сбербанка

РБК12:47

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газетавчера в 09:23

«Схема мутная». Как Госдума одобрила покупку акций Сбербанка за средства ФНБ

Накануне.Ru04:47

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о выкупе у Центробанка акций Сбербанка

Эхо Москвывчера в 12:02

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 09:27

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москвавчера в 09:27

В ГД сообщили, что срок оферты миноритариям по выкупу акций Сбербанка сократится

ТАСС10:06
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Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
ИноСМИ вчера в 13:00
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Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

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Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
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Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
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Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии

Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.
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Здоровье

Часть пациентов из Боткинской больницы отправят во Введенскую

В настоящий момент все пациенты, которые находятся в Боткинской больнице, в том числе два студента из Италии, проходят обследование.
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ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией

Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
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Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

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Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса

По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
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В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, соответствующий указ опубликован на портале мэра.
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NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса

Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
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Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
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Блогер разблокировал камеру в God of War и нашёл необычную «пасхалку»

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В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
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Bitcoin подорожал до $9000. Цена монеты обновила недельный максимум

Курс Bitcoin поднялся выше $9000.
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Адвокат: представленный в CAS документ не объясняет подделку подписей

Представленное Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не объясняет подделку его подписей в документах, являющихся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.
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Мужчина получил более 5 лет тюрьмы за оправдание терроризма

Житель Калуги Иван Любшин получил пять лет и два месяца колонии общего режима за комментарий в социальной сети "ВКонтакте".
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Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

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Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек

Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.
Взгляд.ру вчера в 13:14
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