Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния. Соответствующие законопроекты Госдума приняла в первом чтении. Центробанк сейчас владеет 52,2% акций Сбербанка.
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Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению покупку правительством акций Сбербанка

ТАСС09:09

«Схема мутная». Как Госдума одобрила покупку акций Сбербанка за средства ФНБ

Накануне.Ru04:47

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москвавчера в 09:27

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 09:27

Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русскомвчера в 09:22

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выкупе акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъвчера в 09:32

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газетавчера в 09:23
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Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
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Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
РИА Новости 12:55
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Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
РИА Новости 15:10
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«Барыс» победил «Металлург» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

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В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

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В США заявили о нехватке тестов на коронавирус

Вице-президент США Майк Пенс заявил о нехватке тестов на коронавирус, передает Reuters.
Газета.Ru 15:31
Политика

Путин заявил о недопустимости новых попыток раскачки страны

В России недопустимы новые попытки дестабилизации политической ситуации, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.
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Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Интерфакс 14:24
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:54
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
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В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
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HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета 14:00
Биатлон

Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
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Технологии

Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети

Сообщается, что при использовании алгоритма глубокого обучения SLIDE процессор Intel Xeon с 44 ядрами оказался в 3,5 раза производительнее, нежели связка из восьми ускорителей вычислений NVIDIA Tesla V100.
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Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Здоровье

В России зафиксировали новый случай заболевания коронавирусом

В четверг, 5 февраля, в федеральных СМИ появилась информация, что в России зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом.
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Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на семь месяцев — с апреля на ноябрь 2020 года — на фоне распространения коронавируса.
Дождь вчера в 13:26
Гаджеты

Android удалось запустить на iPhone

Ferra 05:54
Авто

Koenigsegg представил свой новый гиперкар Gemera

Шведская компания представила спорткар Jesko Absolute и четырехместный мегакар Gemera.
Тарантас Ньюс 03 марта в 10:20
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о снижении возраста до 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами.
Агентство Москва 04:53
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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Опубликовано 3 геймплейных ролика Half-Life: Alyx

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Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Биатлон

Адвокат: документ с подписями Родченкова представлен без печати

Международный олимпийский комитет (МОК) представил нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной без печати нотариуса, сказал адвокат спортсменок Алексей Панич.
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Армия и оружие

«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»

На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
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Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Вести.Ru вчера в 23:17
Общество

Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России

Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Российская газета 15:43
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