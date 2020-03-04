Экономика
Парламентская газетаГосдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка
Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния. Соответствующие законопроекты Госдума приняла в первом чтении. Центробанк сейчас владеет 52,2% акций Сбербанка.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.Российская газета11:01
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Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка
The Moscow Postвчера в 03:18
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Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, намерена углублять сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах борьбы с любой дезинформацией относительно коронавируса нового типа.
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Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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Путин назвал рискованным свое обещание, что кризис 1998 не повторится
Российский лидер Владимир Путин заявил, что мировой финансовый кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития России, но тогда властям удалось не допустить обрушения экономики и обнуления накоплений россиян.
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Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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В России собираются ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Автор инициативы депутат Александр Хинштейн считает, что таким образом будет вестись эффективная борьба с «наливайками» — торговыми точками, где продают спиртное по ночам.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал, чего ждет от встречи с Путиным
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В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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