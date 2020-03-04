Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния. Соответствующие законопроекты Госдума приняла в первом чтении. Центробанк сейчас владеет 52,2% акций Сбербанка.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России
 контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газета11:01

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Госдума одобрила законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ

Накануне.Ru11:26

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка

The Moscow Postвчера в 03:18

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москва09:27

Госдума одобрила в I чтении законопроект о приобретении правительством акций Сбербанка

ТАСС09:24

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газета09:23

Законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка одобрили в Госдуме

News.ruвчера в 04:07

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости09:27
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
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