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Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 19 ноября.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России

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