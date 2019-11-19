Общество
ИзвестияГосдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 19 ноября.
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Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 10:09
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Общество
Швеция прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 19 ноября передает агентство Reuters.
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Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Слово и Дело 13:16
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
SpeedMe 16 ноября в 18:20
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
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Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru 08:50
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил более 10 автомобилей
Грузовой автомобиль протаранил более 10 машин в Волгограде. Об этом во вторник, 19 ноября, ТАСС сообщили в ГУ МВД по области.
Известия 12:50
Политика
Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии
Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Газета.Ru 12:45
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
REGNUM 11:34
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Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
Блокнот.ру 07:53
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Газета.Ru 13:24
Культура
На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
REGNUM 17 ноября в 02:11
Армия и оружие
Израильские истребители нанесли ракетные удары по Дамаску
Сегодня утром израильские истребители, находясь в районе сирийско-ливанской границы, нанесли по территории Международного аэропорта Дамаска серию воздушных ударов.
Avia.pro 02:24
Политика
Международный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
Известия 11:38
Культура
В Краснодаре покажут фильм-призер «Кинотавра»
Картину в 2019 году отметили на «Кинотавре» призами за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов).
Кубань 24 08:48
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У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выручка снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 74,69 млрд руб.
РБК 08:05
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Свободная Пресса 00:20
Экономика
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РБК 08:10
Футбол
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Голкипер Антон Шунин выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Спрос россиян на новогодние туры значительно вырос
Спрос на отдых во время новогодних каникул 2020 года среди россиян значительно вырос.
UfaTime.ru 12:27
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Компания Sony планирует выпустить 4 новых смартфона в 2020 году
Компания Sony намерена выпустить в следующем году четыре новых флагманских смартфона.
iReactor 09:36
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52