Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния. Соответствующие законопроекты Госдума приняла в первом чтении. Центробанк сейчас владеет 52,2% акций Сбербанка.
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Госдума одобрила законопроект о выкупе кабмином Сбербанка у ЦБ

Ведомости11:21

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москва09:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выкупе акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ09:32

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости09:27

Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском09:22

Госдума одобрила заокопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ

Накануне.Ru11:26

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газета09:23
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Происшествия

Тверской суд отправил бывшего замминистра в колонию

Как сообщили 4 марта в СКР, суд назначил бывшему замминистра экономразвития Тверской области наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
REGNUM 09:35
Происшествия

Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку

На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
РБК 09:48
Политика

Зеленский предложил Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром страны.
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Castlevania: Symphony of the Night неожиданно вышла на смартфонах

3DNews 05:14
Технологии

«ВКонтакте» преобразует голосовые сообщения в текст

Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию системы, которая преобразовывает голосовые сообщения в текст.
Вести.Ru 11:02
Общество

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Ведомости вчера в 16:25
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 11:27
Общество

Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Ведомости 09:13
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США

По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.
РБК 10:22
Происшествия

Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

РИА Новости 10:42
Наука

Предложен кандидат на роль темной материи

Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
Популярная механика 03:05
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
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Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс 05:53
Политика

Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе

Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:22
Армия и оружие

Асад заявил, что Сирия не совершала враждебных действий против Турции

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, и нынешние разногласия между странами «нелогичны».
iReactor 09:38
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Кино

DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»

В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
КиноПоиск 04:10
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

В ходе обсуждений комитет не поддержал еще одно предложение депутатов от СР: они подготовили поправку, согласно которой в РФ гарантируется "безвозмездное предоставление каждому желающему гражданину земельного участка площадью не менее одного гектара для строительства дома и ведения личного хозяйства".
РИА Новости вчера в 10:54
Хоккей

IIHF допустила отмену чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заявил, что чемпионат мира 2020 года может быть отменен из-за распространения коронавируса.
РБК 07:14
Музыка

Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России

RT на русском 02 марта в 15:22
Армия и оружие

Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Газета.Ru 11:19
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 01:34
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 784 тыс. баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 784 тыс. баррелей и по данным на 28 февраля достигли 444,119 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 10:42
Происшествия

Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Известия вчера в 20:00
Наука

Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен

Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
Газета.Ru 07:04
Политика

Эстония отказалась от территориальных претензий к России

Эстонский премьер Юри Ратас заявил, что страна не имеет территориальных претензий к России.
Взгляд.ру 11:22
Армия и оружие

Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия

В США признают, что Россия и Китай опередили американцев в разработке гиперзвукового оружия, заявили на брифинге в Пентагоне руководитель исследовательских и инженерных программ министерства обороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт.
Газета.Ru вчера в 06:27
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