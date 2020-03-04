Правительство намерено выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния. Соответствующие законопроекты Госдума приняла в первом чтении. Центробанк сейчас владеет 52,2% акций Сбербанка.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

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