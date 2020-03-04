Экономика
Российская газетаГосдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.Российская газета11:01
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Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка
The Moscow Postвчера в 03:18
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