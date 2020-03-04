Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России
 контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газета11:01

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Госдума одобрила заокопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ

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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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