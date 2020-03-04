с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка

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