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ТАСС
ТАСС

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.В источнике
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Принят закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы

Наша страна его преодолевает, не за счет народа, как это было и в 90-е», — подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин. «Президент все сделал для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей.
Государственная Дума РФвчера в 04:59
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Эхо Москвы

Госдума одобрила дефицитный бюджет на ближайшие три года

Эхо Москвывчера в 12:32
Банки.ру

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы

Банки.рувчера в 05:53
РИА Новости

Госдума утвердила бюджет на 2021-2023 годы

РИА Новостивчера в 05:03
ТАСС

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

ТАССвчера в 05:12
Интерфакс

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 года

Интерфаксвчера в 05:11
Газета.Ru

Госдума утвердила бюджет России на 2021-2023 годы

Газета.Ruвчера в 05:32
Свободная Пресса

Основные проблемы бюджета 2021 и, как следствие, страны и общества

Свободная Пресса24 ноября в 09:20

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у половины населения Москвы

«Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу, это т-клеточный иммунитет, антитела и так далее», — сообщил мэр в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у половины населения Москвы
Известиявчера в 13:20

В штате Юта обнаружен загадочный трехметровый монолит

В горах американского штата Юта исследователям посчастливилось обнаружить металлический монолит неимоверных размеров, с виду напоминавший конструкцию из картины «Космическая одиссея», сообщает EVO-RUS.COM.
В штате Юта обнаружен загадочный трехметровый монолит
Лезги газет25 ноября в 07:51

Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с COVID-19

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал "быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов" в организме главной особенностью пациентов с COVID-19.
РИА Новостивчера в 11:21

Умер начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев

Журналисты называют Буриличева самым засекреченным российским подводником, поскольку с 2005 года он возглавлял самое секретное подразделение Военно-морского флота России — ГУГИ.
Snob.ruвчера в 03:46

Разведку у границ РФ в 2020 году проводили более 1300 иностранных самолетов

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда" заявил об обнаружении в воздушном пространстве у российских границ более 1300 иностранных разведывательных самолетов в течение 2020 года.
Национальная служба новостей16:52

Трубоукладчик «Северного потока — 2» возвращается из Германии в Калининград

Трубоукладчик "Академик Черский" после месяца стоянки в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток — 2", ушел обратно в Калининград, гласят данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
Газета.Ruвчера в 15:59

ФЕОР открыла первый онлайн-кинотеатр с фильмами на еврейскую тематику

Открытие русскоязычного онлайн-кинотеатра еврейского кино переводит фестиваль из сезонного культурного явления во что-то более значительное и масштабное, Александр Борода, президент ФЕОР Сейчас на сайте множество документальных и художественных фильмов, посвященных в том числе истории Холокоста.
Центральная Служба Новостей16:28

В Великобритании и Франции ослабли темпы распространения коронавируса

Лондон, 27 ноября 2020, 00:48 — REGNUM Спад темпов распространения коронавируса наблюдается на этой неделе в Великобритании и Франции, сообщают 26 ноября местные СМИ со ссылкой на данные правительственных служб.
REGNUM16:48

ЦБ пока не видит проблемы в росте корпоративной закредитованности

При сохранении стабильной ситуации, полагает ЦБ, будет происходить возврат к докризисным показателям, в том числе в отношении долга нефинансового сектора к ВВП (что, строго говоря, неочевидно).
Коммерсантъ17:45

Эксперт описал сценарий военных действий России и США за Крым

Российский специалист поделился своими мыслями насчет того, к каким действиям прибегнет Российская Федерация, если Штаты примут решение ударить по Крыму, используя для этого реактивные системы залпового огня HIMARS.
Evo-rus.comвчера в 09:42