Наша страна его преодолевает, не за счет народа, как это было и в 90-е», — подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин. «Президент все сделал для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей.

Государственная Дума РФ вчера в 04:59