Госдума приняла в третьем чтении законопроект о новой методике расчета МРОТ
Госдума в третьем и окончательном чтении приняла правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ.В источнике
В соответствии с новой методикой в России будет по-другому определяться минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. До этого момента прожиточный минимум зависел от стоимости продуктов в продуктовой корзине. Эта величина влияла потом на индексацию пенсий, пособий и других выплат.ФАН
С чего всё началось
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон
, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.
Подробнее о событии
Прожиточный минимум «отвяжут» от потребительской корзины
Сельская новь (Aксубаевский район)13 декабря в 07:08