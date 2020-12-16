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Urbc.Ru
Urbc.Ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о новой методике расчета МРОТ

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ.В источнике
Ярослав Ниловроссийский политик
В соответствии с новой методикой в России будет по-другому определяться минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. До этого момента прожиточный минимум зависел от стоимости продуктов в продуктовой корзине. Эта величина влияла потом на индексацию пенсий, пособий и других выплат.ФАН
С чего всё началось
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон
, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.
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Меняется методика расчета МРОТ

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Госдума приняла закон о новой методике расчета МРОТ

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