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Госдума в третьем и окончательном чтении приняла правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ.

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Ярослав Нилов российский политик В соответствии с новой методикой в России будет по-другому определяться минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. До этого момента прожиточный минимум зависел от стоимости продуктов в продуктовой корзине. Эта величина влияла потом на индексацию пенсий, пособий и других выплат. ФАН