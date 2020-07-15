Политика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
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Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах
Комсомольская правдавчера в 13:21
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Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Общество
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
Общество
В Ульяновской области продлили ограничения из-за коронавируса
В Ульяновской области до 1 августа сохраняется ряд мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:22
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
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В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб
Московский Комсомолец 08:25
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Политика
В Баку митингующие ворвались в здание парламента и потребовали войны
ИА Красная Весна 06:34
Политика
Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
В России необходимо провести модернизацию инфекционной службы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:50
Политика
ВР приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
В ходе второго чтения Верховная Рада Украины приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса на территории страны.
Live24 вчера в 06:33
Политика
Свидетель крушения Boeing MH17 даст показания в суде под присягой
Южный Федеральный 02:49
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
Владельцы ТЦ в Петербурге пожаловались Путину на действия Смольного
Обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на действия правительства Санкт-Петербурга подписали представители 30 крупнейших торговых центров города на Неве.
Мегаполис онлайн 07:10
Космос
В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита
В музее, где были проанализированы фрагменты, ученые нашли изотопы алюминия, натрия и марганца.
Популярная механика вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Игры
Devolver Digital показала новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
Devolver Digital опубликовала второй геймплейный трейлер Serious Sam 4. Выход игры намечен на август 2020 года.
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Происшествия
Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение
Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
Вести.Ru 07:24
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
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Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе
Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе.
REGNUM 07:45
Армия и оружие
В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20
В Китае создана новая модификация истребителя пятого поколения J-20. Кроме этого, машина уже стала выпускаться серийно.
Военное дело 05:45
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Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:15