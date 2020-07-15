Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 1K

Общество Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 70

Общество В Ульяновской области продлили ограничения из-за коронавируса В Ульяновской области до 1 августа сохраняется ряд мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 8

Политика Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве. 168

Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 395

Происшествия Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи. 19

Политика Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России В России необходимо провести модернизацию инфекционной службы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 1

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 299

Общество В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение. 154

Общество Владельцы ТЦ в Петербурге пожаловались Путину на действия Смольного Обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на действия правительства Санкт-Петербурга подписали представители 30 крупнейших торговых центров города на Неве. 64

Космос В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита В музее, где были проанализированы фрагменты, ученые нашли изотопы алюминия, натрия и марганца.

Происшествия СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.

Общество Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе. 34