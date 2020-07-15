Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
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с чего всё началось

У граждан может появиться возможность проголосовать в течение нескольких дней

При этом, отмечается в поправках, законом может быть предусмотрено, что при проведении выборов в органы местного самоуправления и в ходе местных референдумов такое решение будет принимать избирательная комиссия субъекта РФ.
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Госдума внесла нарушение регламента в поправки о трехдневном голосовании

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