Экономика
РЕН ТВГосдума приняла во II чтении проект бюджета на 2020 год
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
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В бюджете 2019 года предусмотрят повышение пенсий сотрудникам Следкома
Парламентская газетавчера в 17:17
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Комсомольская правдавчера в 08:43
Волгоградские парламентарии приняли в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
ГТРК Волгоград-ТРВ18 ноября в 01:50
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Общество
Глава Верховного суда Татарстана выступил за смертную казнь
Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выразил мнение, что в России нужно вернуть смертную казнь. Об этом сообщает "Татар-информ".
Экономика
Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Общество
В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку
В американском штате Калифорния продадут советскую подводную лодку Б-427, выведенную из эксплуатации и ставшую местной достопримечательностью.
Политика
Зеленский собрался менять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной» рассказал, что уже хочет поменять состав депутатов Верховной Рады.
Политика
На параде 9 мая в Москве покажут более 20 новых видов техники
В военном параде 9 мая в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) будет задействовано более 20 видов техники, которая раньше не привлекалась для традиционного военного смотра на Красной площади.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Футбол
СМИ назвали зарплату Жозе Моуринью в «Тоттенхэме»
Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен в декабре 2018 года.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Происшествия
Адвокат Олега Соколова назвал его жертвой общественного самосуда
Общество
Госдума рассматривает законопроект о виноделии
В Госдуме сегодня в первом чтении рассматривают законопроект о виноградарстве и виноделии.
Экономика
Тюменская область в 2019 году получит наибольший грант из регионов УФО
Тюменская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Уральского федерального округа.
Шоу-бизнес
Алсу «омолодилась», сделав новую короткую стрижку
17 ноября популярная певица Алсу поделилась со своими подписчиками в Instagram новой стрижкой.
Происшествия
СК завел дело после нападения на съемочную группу телеканала «Крым 24»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов по факту нападения на съемочную группу телеканала "Крым 24", сообщается на сайте СК РФ.
Общество
Дом в Австрии, где родился Гитлер, сделают полицейским участком
В 2017 году дом был выкуплен у прежней хозяйки, которая очень долго не соглашалась его продавать.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответа на украинский иск
Международный суд ООН постановил, что Россия должна ответить по иску Украины о нарушении международных конвенций.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Общество
Экс-глава УИНП Вятрович устроил пир в день «голодомора» — депутат Рады
Бывший руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович закатил пир в честь очередной годовщины «голодомора», заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский 20 ноября на своём telegram-канале.
Политика
Офицер США рассказал о предложениях стать главой Минобороны Украины
Виндман ответил утвердительно на вопрос конгрессменов, предлагал ли ему во время поездки на Украину Александр Данилюк, занимавший тогда пост секретаря СНБО, должность министра обороны страны.
Экономика
В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
Политика
Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд
Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.
Происшествия
Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.