Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщает ТАСС.

Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2020 год

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