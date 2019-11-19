Экономика
Газета.RuГосдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Ключевым моментом обсуждения бюджета во втором чтении стал диалог между спикером Госдумы и министром финансов, который представлял на заседании интересы правительства.РИА Новости09:42
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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Комсомольская правда08:43
Волгоградские парламентарии приняли в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
ГТРК Волгоград-ТРВвчера в 01:50
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