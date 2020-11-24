Трамп помиловал двух индеек перед празднованием в США Дня благодарения

Лидер США Дональд Трамп воспользовался во вторник своим президентским правом и помиловал двух индеек, которых ему доставили в Белый дом для того, чтобы отметить 26 ноября День благодарения.