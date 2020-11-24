Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Третье чтение документа запланировано на 26 ноября.В источнике
С чего всё началось
Председатель ГД отметил, что к третьему чтению законопроекта
 депутаты готовят проект постановления, в нем будут зафиксированы вопросы, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета, – в первую очередь это касается выравнивания бюджетной обеспеченности регионов.
Государственная Дума РФвчера в 06:29
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Бюджет без тени оппозиции

Коммерсантъвчера в 15:02
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин: поправки ко второму чтению бюджета решают задачи повышения уровня жизни граждан, развития регионов

Государственная Дума РФвчера в 06:29
Российская газета

Казна пошла на поправки

Российская газетавчера в 07:01
РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2021-2023 годы

РИА Новостивчера в 06:33
РБК

Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета на три года

РБКвчера в 08:32
ТАСС

Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

ТАССвчера в 06:46
REGNUM

Госдума во II чтении приняла проект федерального бюджета на 2021—2023 гг

REGNUMвчера в 06:28

Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район в Карабахе

В соответствии с трехсторонним соглашением, заключенным в ночь на 10 ноября, Армения должна была до 15 ноября вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, а до 1 декабря - Лачинский район.
Интерфакс16:32

Северодвинская налоговая: плательщиков ЕНВД снимут с учета 31 декабря 2020 года

Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.
БеломорКаналвчера в 02:42

Трамп помиловал двух индеек перед празднованием в США Дня благодарения

Лидер США Дональд Трамп воспользовался во вторник своим президентским правом и помиловал двух индеек, которых ему доставили в Белый дом для того, чтобы отметить 26 ноября День благодарения.
ТАССвчера в 15:46

«Краснодар» проиграл «Севилье» и потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник, 24 ноября матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Краснодар» – «Севилья» завершился со счетом 1:2. На ранний гол Ивана Ракитича «Краснодар» ответил во втором тайме голом Вандерсона.
Спорт день за днемвчера в 14:59

Черчесов заявил, что обсуждал вызов футболиста Соболева в сборную России с Федуном

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обсуждал вызов нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в расположение национальной команды с председателем совета директоров красно-белых Леонидом Федуном.
ТАСС Спортвчера в 12:14

The National Interest: Россия может нейтрализовать истребители США

Американские военные эксперты сделали вывод о том, что Россия может просто нейтрализовать современные американские истребители F-22 и F-35, хотя они являются мощными самолётами армии США.
Южный Федеральный23 ноября в 10:44

Названы возможные ограничения для старых смартфонов Android в 2021 году

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством «Прайм» в воскресенье, 22 ноября, рассказал об ограничениях, которые ждут владельцев старых смартфонов Android в 2021 году.
Известия22 ноября в 16:40

Композитор Дробыш предложил заменить Баскова на Little Big на новогодних огоньках

Должна быть альтернатива Виктор Дробыш, композитор В качестве новых гостей «огоньков» Дробыш предложил репера Моргенштерна или группу Little Big, которая должна была поехать на конкурс «Евровидение» в этом году.
Центральная Служба Новостейвчера в 11:42

Полпред в СФО предложил открыть в поликлиниках Приангарья ковид-центры

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло предложил властям Иркутской области организовать ковидные центры на базе поликлиник, чтобы отдельным потоком принимать пациентов с подозрением на коронавирус.
ТАССвчера в 04:56