Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Третье чтение документа запланировано на 26 ноября.В источнике
С чего всё началось
Председатель ГД отметил, что к третьему чтению законопроекта
депутаты готовят проект постановления, в нем будут зафиксированы вопросы, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета, – в первую очередь это касается выравнивания бюджетной обеспеченности регионов.
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Государственная Дума РФвчера в 06:29