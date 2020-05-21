Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии

Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая.
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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Государственная Дума РФ06:31

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Дума приняла во II чтении проект о мерах поддержки экономики при пандемии

Аргументы и Факты08:17

Госдума во втором чтении приняла проект закона о неотложных мерах поддержки экономики

Взгляд.ру08:02

Законопроект о поддержке экономики РФ при пандемии принят во втором чтении

News.ru07:00

Госдума во II чтении приняла меры поддержки самозанятых

Rambler News Service07:33

Госдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии

Известия06:56

Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции

Государственная Дума РФ06:31

Госдума приняла во II чтении законопроект о мерах поддержки экономики при пандемии

ТАСС06:34
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Общество

Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19

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Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая

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Путин назвал дату начала ЕГЭ в 2020 году

Москва, 21 мая 2020, 16:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса, предложил начать проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 29 июня по всей стране.
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Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
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Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет

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Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России

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