с чего всё началось

Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая.

Госдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии

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