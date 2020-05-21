Коронавирус
ИзвестияГосдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии
Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ06:31
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Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Захарова раскритиковала американские санкции против Венесуэлы
США санкциями против Венесуэлы заблокировали более 116 миллиардов долларов, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
РИА Новости 09:36
Политика
СМИ сообщили о решении США выйти из Договора по открытому небу
США 22 мая уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.
РИА Новости 11:13
Общество
Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня
«Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.
REGNUM 10:37
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у Кадырова
Коммерсантъ 11:24
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com вчера в 00:56
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
Наука
Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы
В публикации говорится, что омега-3 вообще полезны для многих систем организма, но ученые из США выяснили, что они еще и предупреждают рак молочной железы.
Что происходит 08:39
Общество
Ростуризм объявил о начале выхода из режима ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из режима ограничений во многих регионах РФ уже с 1 июня 2020 года, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.
ПолитРоссия вчера в 06:36
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
Спорт
Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не пройдет в 2021 году
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако соревнования были перенесены на 2021 год из-за распространения коронавируса.
РЕН ТВ 00:24
Общество
Собянин назвал дату тестирования на антитела к коронавирусу в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что тестирование жителей столицы на антитела к коронавирусу может начаться 27 мая.
Lenta.ru 11:27
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Общество
«И тут русская угроза»: Норвегию пугают разработки нефти в Арктике
Дале заявил журналистам, что у российских компаний уже имеется разрешение и лицензии на нефтеразработки в Арктике.
ИА Новороссия 09:53
Кино
Россия и Китай запустят анимационный проект «Панда и Крош»
Россия и Китая запустят совместный анимационный проект «Панда и Крош».
РБК 11:37
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
Доктор Мясников признался в «реально большом» заработке
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, признался, что получает «реально много денег».
Lenta.ru 11:11
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Космос
Специалисты NASA обнаружили в Антарктике следы параллельной вселенной
Ученые NASA смогли обнаружить в Антарктике следы параллельной вселенной. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:55