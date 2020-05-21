Коронавирус
ИзвестияГосдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии
Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая.
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Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации летним оздоровительным учреждениям
Детские летние оздоровительные учреждения работают по методическим рекомендациям, подготовленным Роспотребнадзором.
RT на русском 09:46
Экономика
Политолог спрогнозировал обвал курса рубля до 110 за доллар этим летом
Политолог Валерий Соловей не сомневается в обвале рубля.
Наша версия 10:39
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Функция распознавания QR-кодов появилась в бета-версии WhatsApp для iOS.
Росбалт 10:36
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Общество
Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ
Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
Газета.Ru 07:50
Происшествия
В Башкирии депутата за пьяное ДТП исключили из партии «Единая Россия»
В Башкортостане депутата Совета Аскинского района Хамита Файзрахманова исключили из партии «Единая Россия».
Октябрьский нефтяник 07:58
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
Армия и оружие
Эксперты нашли у ракеты «Булава» преимущество над аналогом США
Отклонение от цели в 50% запусков R-30 составляло до 350 метров, что давало преимущество аналогу из США — Трайдент II, которая и летит дальше, и бьёт точнее.
HotGeo 07:08
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
В «Красном и белом» ответили Куйвашеву на угрозу отозвать лицензию
Представители торговой сети «Красное и белое» дали комментарий, относительно критики в свой адрес со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Znak.
Kursk.com 07:47
Происшествия
Подозреваемый в убийстве бывший украинский министр вышел из СИЗО
Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, арестованный по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога.
Lenta.ru 09:23
Политика
«И тут русская угроза»: Норвегию пугают разработки нефти в Арктике
Дале заявил журналистам, что у российских компаний уже имеется разрешение и лицензии на нефтеразработки в Арктике.
ИА Новороссия 09:53
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Происшествия
СК объяснил задержание полицейских, поймавших педофила в Боровичах
Как стало известно, полицейского и его коллег задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при задержании серийного педофила.
РЕН ТВ 09:35
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Неизвестный учинил стрельбу на авиабазе ВМС США Корпус-Кристи в Техасе. Об этом сообщает портал KRIS 6 News, ссылаясь на сообщение базы.
Газета.Ru 08:49
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания вчера в 15:10
Политика
NYT: США объявят о выходе из Договора по открытому небу в пятницу
США объявят России о своем решении по выходу из Договора по открытому небу в пятницу, 22 мая.
Газета.Ru 10:18
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московские власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Политика
В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Политика
Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование против Байдена
Офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда Киева обязан начать досудебное расследование из-за возможного вмешательства в работу экс-генрокурора страны Виктора Шокина.
Известия вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода
Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 08:52
Кино
Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Потоковый сервис Netflix представил трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.
Культуромания 10:34