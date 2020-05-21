Коронавирус
ИзвестияГосдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии
Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая.
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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ06:31
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Общество
В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки
Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.
RT на русском 11:23
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В столице с 27 мая будут действительны лишь московские цифровые пропуска
С 25 мая в Москве вновь частично открывают свои двери центры госуслуг "Мои документы".
Москва 24 12:25
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Крушение SSJ 100 потребовало паузы
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«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Общество
Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам
Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня.
Нижегородская Правда 10:34
Общество
Минпросвещения: российские школьники получат аттестаты до 15 июня
Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня.
Будущее России. Национальные проекты 07:45
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Общество
Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу
17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
Экономика
ОАО РЖД не видит смысла в многоугольности
Монополия планирует возить на восток более рентабельные грузы ОАО РЖД, ожидая падения погрузки на сети по итогам года в 5% и грузооборота на 7%, фиксирует снижение перевозок наиболее массового груза — угля.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Здоровье
Уральский бизнес подарил 50 аппаратов ИВЛ госпиталю для ветеранов войн
Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн получит 30 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 20 аппаратов медучереждение уже получило.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:11
Общество
Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
ПолитРоссия 10:09
Политика
Зеленский подписал необходимый МВФ банковский закон на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
Известия 12:42
Политика
Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование против Байдена
Офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда Киева обязан начать досудебное расследование из-за возможного вмешательства в работу экс-генрокурора страны Виктора Шокина.
Известия вчера в 15:51
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале
Как вы знаете, 2 мая наш предыдущий выпуск программы «БесогонТВ» был снят с эфира телеканала «Россия 24».
Завтра.ру 19 мая в 18:13
Армия и оружие
Минобороны перебросит два мобильных госпиталя на 200 мест в Дагестан
Два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест будут переброшены в Дагестан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия 12:17
Здоровье
СКА поддержал детскую больницу в борьбе с коронавирусом
СКА выделил средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для одного из главных детских медицинских центров по борьбе с коронавирусом — Детской городской больницы №5 им. Н.Н. Филатова, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
Спорт-Экспресс 11:07
Происшествия
Свердловский тракт в Челябинске залило кипятком
Крупная коммунальная авария произошла сегодня, 21 мая, на Свердловском тракте в Челябинске. Очевидцы сообщили, что улицы залило кипятком.
Челябинский обзор 05:38
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, рассказал РИА Новости источник в медицинских кругах.
РИА Новости 12:25
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone
Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
Армия и оружие
Госиспытания атомной подлодки «Князь Владимир» завершены
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил государственные испытания в Белом море.
Известия 11:28
Общество
Штаб: Саратовские рынки возьмут под особый контроль
Особое внимание было уделено индексу самоизоляции.
Саратов 24 12:37
Общество
В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах
Российская газета 02:55
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09