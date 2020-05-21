с чего всё началось

Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая.

Госдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии

Общество «Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус "У Кадырова заподозрили коронавирус", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 259

Происшествия СК проверяет сообщения о неполучении допвыплат медиками в Дагестане Следователи в Дагестане проводят проверку по факту сообщений о неполучении стимулирующих выплат сотрудниками четырёх больниц и одной поликлиники.

Общество Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.

Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 889

Здоровье СОСПП закупил 50 аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн Благотворители из Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей собрали 68,5 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ для госпиталя ветеранов войн.

Армия и оружие Шойгу назвал главную военную угрозу безопасности России Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности страны. 43

Политика Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках ко Дню вышиванки лидерам мировых держав, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".

Происшествия В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины. 488

Финансы Силуанов опроверг отмену бюджетного правила Правительство не обсуждает отмену бюджетного правила, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Политика СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.

Технологии В WhatsApp появится новая полезная функция Пользователям WhatsApp на базе iOS стала доступна новая функция. Мессенджер сможет распознавать QR-коды. 1

Биатлон Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Общество В лесу под Челябинском нашли десятки иномарок В Челябинской области на участке рядом с озером Смолино местный житель обнаружил десятки новых автомобилей марки Toyota Camry, сообщает портал «74.ru». 1,8K

Наука Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K