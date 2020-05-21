Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии

Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая.
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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Государственная Дума РФвчера в 06:31

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Дума приняла во II чтении проект о мерах поддержки экономики при пандемии

Аргументы и Фактывчера в 08:17

Госдума во втором чтении приняла проект закона о неотложных мерах поддержки экономики

Взгляд.рувчера в 08:02

Госдума приняла во II чтении законопроект о мерах поддержки экономики при пандемии

ТАССвчера в 06:34

Госдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии

Известиявчера в 06:56

Госдума приняла во втором чтении законопроект о неотложных мерах поддержки граждан и экономики

Агентство Москвавчера в 06:31

Госдума дополнила пакет мер поддержки граждан и бизнеса

REGNUMвчера в 06:31

Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции

Государственная Дума РФвчера в 06:31
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Гаджеты

Apple выпустила обновление iOS 13.5

Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
MobiDevices вчера в 09:51
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Гаджеты

Razer представила ноутбук для геймеров Blade Pro 17 с дисплеем 300 Гц

Сан-Франциско, США, 21 мая 2020, 20:37 — REGNUM Компания Razer представила новый ноутбук для геймеров Razer Blade Pro 17.
REGNUM вчера в 13:37
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы

Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
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Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
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Футбол

«Милан» хочет арендовать Йовича у «Реала» на 2 года с опцией выкупа

Sports.ru вчера в 21:30
Политика

Трамп отказался «закрывать» США в случае второй волны коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп отказался «закрывать» Штаты в случае второй волны коронавируса.
News.ru 01:27
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Lenta.ru 02:40
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Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Газета.Ru вчера в 08:48
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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
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Общество

Роспотребнадзор отказался от «шахматной» рассадки в самолётах

В Роспотребнадзоре решили отказаться от шахматной рассадки пассажиров самолётов для предотвращения распространения коронавируса.
Neva.Today 01:49
Энергетика

Нефть WTI поднялась до $34 за баррель

Лондон, 21 мая 2020, 22:52 — REGNUM Фьючерсы WTI выросли в цене в ходе торгов 21 мая до 34 за баррель и почти сравнялись по цене с фьючерсами на североморскую Brent.
REGNUM вчера в 15:52
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Армия и оружие

Минобороны перебрасывает в Дагестан мобильные госпитали

BFM.ru вчера в 13:19
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Кино

В Fortnite показали новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

REGNUM вчера в 22:40
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Политика

Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
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Происшествия

Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова

ТАСС 01:53
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Общество

16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки

Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
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Авто

Renault официально представил обновлённый Kaptur

Французский автопроизводитель официально представил обновленную версию кроссовера Kaptur для авторынка России.
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

Гинцбург отметил, что вакцину на себе проверили и разработчики, и организаторы доклинических исследований, и технологи.
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Политика

Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым

Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
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Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
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Как работают Яндекс.Новости?
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