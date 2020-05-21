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ИзвестияГосдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии
Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая.
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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФвчера в 06:31
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Дума приняла во II чтении проект о мерах поддержки экономики при пандемии
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