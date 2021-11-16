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Госдума приняла во II чтении законопроект о приостановке до 2025 г. выплат по вкладам CCCР

Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.В источнике

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Принят закон о приостановке до 2025 года выплат по вкладам CCCР
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