Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

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