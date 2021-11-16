Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.В источнике
Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в перспективе станет точкой роста для экономики ДНР, считает министр экономического развития республики Алексей Половян.
Заместитель командующего войсками Южного военного округа, бывший командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов доставил из Баку в Ереван тело погибшего армянского военного, передает Sputnik Армения.
Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в нормандском формате пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.
Гособвинение запросило суд восемь лет колонии строгого режима для бывшего исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, обвиняемого в развратных действиях в отношении детей и распространении порнографии, сообщила в среду областная прокуратура.