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Коммерсантъ Казань
Коммерсантъ Казань

Госдума приняла во втором чтении налоговые вычеты для «Татнефти»

Госдума во втором чтении одобрила поправки в законопроект о корректировке налога на дополнительный доход (НДД), которые дают возможность «Татнефти» получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 36 млрд рублей.В источнике
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Финмаркет

Законопроект о реформе НДД принят во II чтении, для ряда месторождений вводятся налоговые вычеты

Финмаркет06:35
ИА Красная Весна

Госдума одобрила во втором чтении новые льготы нефтяникам

ИА Красная Весна07:34
Интерфакс

Вычет по НДПИ в 1 млрд руб. предложили предоставлять при добыче нефти на Ямале и в Татарстане

Интерфаксвчера в 11:26
Российская газета

По логике латания дыр

Российская газетавчера в 13:23
БИЗНЕС Online

При добыче нефти в РТ компаниям могут предоставить вычет по НДПИ в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:33
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Нефтекомпаниям оставят на чай

Коммерсантъвчера в 16:21
Газета.Ru

Почему инвесторов разочарует кратный рост налога на добычу полезных ископаемых

Газета.Ruвчера в 01:55

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