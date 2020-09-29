Госдума приняла во втором чтении налоговые вычеты для «Татнефти»
Госдума во втором чтении одобрила поправки в законопроект о корректировке налога на дополнительный доход (НДД), которые дают возможность «Татнефти» получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 36 млрд рублей.В источнике
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