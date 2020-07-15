Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
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Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.В источнике
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Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах
Комсомольская правдавчера в 13:21