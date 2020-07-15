Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русскомRT на русском

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.В источнике
Подробнее о событии

Госдума одобрила законопроект о многодневном голосовании с нарушением регламента

Znak.com06:49

Госдума 21 июля рассмотрит законопроект о трехдневном голосовании в третьем чтении

ТАСС07:02

Госдума поддержала в II чтении норму о трехдневном голосовании на выборах

Российская газета06:11

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

RT на русском06:02

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

РИА Новости06:04

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о многодневном голосовании

Коммерсантъ06:48

Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах

Комсомольская правдавчера в 13:21
Реклама

В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском05:04
171
Реклама

Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары

Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах.
Новости Тюмени 72.ru06:20

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru03:36
323
Реклама

В Mercedes опасаются скорости Red Bull в Венгрии

В предыдущие четыре года Льюис Хэмилтон трижды выигрывал Гран При Венгрии, тогда как гонщикам Red Bull Racing последний раз это удалось в 2014-м, когда на вершину подиума поднялся Даниэль Риккардо.
F1news.ru06:19
Реклама

Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
РИА Новости06:55
2
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама