Политика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
При этом, отмечается в поправках, законом может быть предусмотрено, что при проведении выборов в органы местного самоуправления и в ходе местных референдумов такое решение будет принимать избирательная комиссия субъекта РФ.Государственная Дума РФ06:03
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Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах
Комсомольская правдавчера в 13:22
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Политика
Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»
Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
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Общество
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Российские специалисты провели большое исследование на тему отличия российских школьников от советских.
Телеканал 360° 03:34
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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Кино
Оператор «Матрицы» назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой
Возможно, именно поэтому Поуп отказался от съемок четвертой части. Ранее звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части.
Piter.tv вчера в 05:52
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Степан Меньшиков показал романтический кадр со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков недавно сочетался браком со своей возлюбленной Ангелиной Монах.
Bimru.ru 07:57
Происшествия
Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий
Заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признаёт вину в превышении должностных полномочий.
RT на русском 10:30
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Происшествия
Суд в Воронеже арестовал восьмерых последователей «Свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд в Воронеже заключил под стражу восьмерых человек, являющихся членами запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
Коммерсантъ вчера в 19:54
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru вчера в 01:37
Футбол
В «Уфе» выявлены новые заболевшие коронавирусом
В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится.
Российская газета 10:05
Общество
Суд арестовал омского пенсионера, который отрицал распад СССР
В Омске суд санкционировал арест 72-летнего пенсионера-инвалида Владимира Бесхлебного, который отрицал распад СССР.
МонаВиста 07:45
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» передали Военно-морскому флоту РФ
Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Фрегат «Адмирал Касатонов» передали Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ.
REGNUM 06:52
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru 11:35
Армия и оружие
США запустили первую за три года ракету со спутниками разведки
Отмечается, что запуск разведывательных спутников стал для США первым за три года, предыдущий старт РН Minotaur состоялся с мыса Канаверал в августе 2017 года.
Росбалт 11:33
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителя России с 15 июля 2020 года могут начислить две выплаты более 21 000 рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Экономика
Госдума приняла во II чтении законопроект о переходном налоговом режиме для малого бизнеса
Госдума приняла в среду во втором чтении законопроект о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право применять упрощенную систему налогообложения (УСН).
ТАСС 08:11
Политика
Польская партия требует признать посла США в стране персоной нон грата
Депутаты польской национал-патриотической партии "Конфедерация" выступили с требованием признать персоной нон грата американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 09:54
Футбол
Спартак — Ахмат 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак" в течение нескольких минут матча против "Ахмата" дважды стал жертвой системы VAR.Сначала арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей, но затем после просмотра отменил решение, указав, что фол был до штрафной.
Soccer.ru 11:41
Гаджеты
Представлена компактная клавиатура Razer Huntsman Mini
Игромания.ру 08:49
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Ведомости 12 июля в 10:56
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35