При этом, отмечается в поправках, законом может быть предусмотрено, что при проведении выборов в органы местного самоуправления и в ходе местных референдумов такое решение будет принимать избирательная комиссия субъекта РФ.

с чего всё началось

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

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