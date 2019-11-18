Экономика
ТАССГосдума приняла во II чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год
Госдума приняла во втором чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Комсомольская правдавчера в 08:43
Госдума приняла во втором чтении изменения в федеральный бюджет на 2019 год
Парламентская газета04:33
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