Госдума приняла во втором чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Госдума приняла во II чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год

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