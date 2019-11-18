Экономика

ТАССТАССГосдума приняла во II чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Госдума приняла во втором чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
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Госдума приняла во II чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год

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РИА Новостивчера в 09:27

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